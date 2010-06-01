Серия EWH крановых электрических лебедок изготовленных по немецким чертежам и технологиям в соответствии с требованиями стандартов ISO/DIN расширяют границы грузоподъемности до 80.000 кг. Эти канатные тали могут быть установлены как стационарные подъемные или тянущие механизмы, так и как передвижные механизмы на мостовых кранах или на другом оборудовании. Особенное преимущество – это компактность и небольшой размер, малая ширина позволяет устанавливать их в узких помещениях. Ходовой механизм оснащен двигателем передвижения с инверторным управлением в стандартной комплектации, позволяя позиционировать груз с еще более высокой точностью. Однако мы открыты для дальнейших Ваших пожеланий – опционально возможны другие варианты управления скоростями, а так же собственная система управления заказчика.
Канатная лебедка EDR для чистых помещений применяется в различных чистых цехах биотехнологии, медицинского оборудования и инструментов, фармацевтического производства, производства продуктов питания, производства полупроводников и т. д. Лебедка серии EDR с гр-тью от 50 кг до 32.000 кг применима к среде класса 1000 чистоты. Корпус эл. лебедки для чистых помещений изготовлен из нержавеющей стали с полностью герметичной конструкцией привода. Поверхность электрической тали EDR для чистых помещений имеет антистатическую и антикоррозийную обработку, обладает высокой проницаемостью, адгезией, химической стойкостью, стабильностью и отсутствием загрязнения. Кроме того, приводное оборудование с отличными характеристиками работает в бесшумном режиме, что делает рабочую среду более комфортной и удобной. Компания КранШталь стремится предоставлять клиентам чистые, безопасные и эффективные грузоподъемные устройства посредством сотрудничества с лучшими мировыми производителями кранов.