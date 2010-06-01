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Канатные тали (ТЕЛЬФЕРЫ)

КАНАТНЫЕ ТАЛИ ПР-ВО КИТАЙ
КАНАТНЫЕ ТАЛИ ПР-ВО ГЕРМАНИЯ
КАНАТНЫЕ ТАЛИ ПР-ВО БОЛГАРИЯ

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ПР-ВО КИТАЙ

КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ТИП CD1
Г/п: 0,5 - 20,0 т.
В/п: от 6,0 до 30,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm, 2m
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КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ТИП MD1
Г/п: 0,5 - 20,0 т.
В/п: от 6,0 до 30,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm, 2m
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КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ТИП EWH
Г/п: 1,0 - 20,0 т.
В/п: от 6,0 до 80,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 4m
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КРАНОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕБЕДКА ТИП EWH

Г/п: 2,0 - 80,0 т.

В/п: от 6,0 до 60,0 м

Группа по FEM 9.511: 1Bm - 3m

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КРАНОВАЯ ЭЛ. ЛЕБЕДКА ОТКРЫТОГО ТИПА EW
Г/п: 8,0 - 600,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Bm - 2m
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КАНАТНАЯ ЭЛ. ТАЛЬ EWH ВЗРЫВОЗАЩ. ИСПОЛН. (EX)
Г/п: 1,0 - 20,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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ЭЛ. ЛЕБЕДКА ДЛЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ТИП EDR
Г/п: 0,05 - 50,0 т.
В/п: от 6,0 до 20,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ПР-ВО ГЕРМАНИЯ

канатная электрическая таль тип SH
Г/п: 0,5 - 25,0 т.
В/п: от 6,0 до 120,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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крановая электрическая тележка тип AS7
Г/п: 6,3 - 125,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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взрывозащищенная канатная таль SH (ex)
Г/п: 1,0 - 25,0 т.
В/п: от 6,0 до 80,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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взрывозащищенная кран. тележка as7 (ex)
Г/п: 12,5 - 80,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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канатная эл. таль SH для низких температур
ВЗРЫВОЗАЩ. ИСПОЛН. (EX)
Г/п: 1,0 - 80,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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таль с двумя приводами (Twin Drive Concept TDC)

Г/п: 1,0 - 80,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 3m
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крановая электрическая Лебедка тип SHW8

Г/п: 20,0 - 160,0 т.
В/п: от 6,0 до 60,0 м
Группа по FEM 9.511: 1Аm - 4m
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КАНАТНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТАЛИ ПР-ВО БОЛГАРИЯ

канатная электрическая таль тип Т
Г/п: 0,2 - 16,0 т.
В/п: от 6,0 до 72,0 м
Группа по FEM 9.511: 2m, 3m
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канатная электрическая таль тип МТ
Г/п: 0,160 - 63,0 т.
В/п: от 4,5 до 120,0 м
Группа по FEM 9.511: 2m, 3m
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взрывозащищенная канатная таль тип ВТ EX
Г/п: 0,4 - 20,0 т.
В/п: от 6,0 до 120,0 м
Группа по FEM 9.511: 2m, 3m
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взрывозащищенная канатная таль тип Вмт EX
Г/п: 0,4 - 63,0 т.
В/п: от 4,5 до 120,0 м
Группа по FEM 9.511: 2m, 3m
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