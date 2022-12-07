Организовываем доставку по всей России.

Вам достаточно связаться с нами, сообщить адрес и желаемую дату доставки, вид транспорта и способ оплаты, и мы поможем организовать доставку любой транспортной компанией.



Гарантируем соблюдение сроков, проверку целостности, комплектности, наличие и правильное оформление технического паспорта (с предоставлением гарантийного штампа).



Сроки доставки: отгрузка на склад транспортной компании осуществляется в течение 3 рабочих дней с момента оплаты счета.



Возможен самовывоз со склада.