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Грузоподъемное оборудование

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от продажи до монтажа
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в России

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Области применения

Мостовые краны

Цепные тали

Категории товаров

Консольные краны

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услуги компании

Техническое обслуживание подъемных сооружений

Изготовление подкрановых путей


Монтаж подъемных сооружений

Демонтаж подъемных сооружений

Модернизация подъемных сооружений

Монтаж подкрановых путей

Подробнее о наших услугах

КранШталь ведущий производитель

В области грузоподъемного и складского оборудования.
Специализируемся на производстве мостовых кранов, поставке грузоподъемного оборудования,
а также изготовление и монтаж металлоконструкций.

Подробнее о нашей компании
Посмотреть

КранШталь ведущий производитель

В области грузоподъемного и складского оборудования.
Специализируемся на производстве мостовых кранов, поставке грузоподъемного оборудования,
а также изготовление и монтаж металлоконструкций.
Подробнее о компании
  • 150K+ Единиц проданной техники
    Регулярное обучение
    и переквалификация сотрудников
  • 17 лет На рынке
    Обновляемый
    ассортимент продукции
  • 100% Гарантии
    Работаем
    по всей России

Реализованные проекты

Наши клиенты это – краностроители, инженеры, проектанты, строители ведущих российских промышленных предприятий и представители малого бизнеса.

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Нам доверяют

Мы снабжаем крупнейшие предприятия страны

Нам доверяют
Мы снабжаем крупнейшие предприятия страны

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